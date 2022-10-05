У звільненому Лимані знайшли понад 50 свіжих поховань із цивільними

У звільненому від окупантів місті Лиман на Донеччині знайшли понад 50 поховань із цивільними. Про це повідомляє «Громадське».

На цьому кладовищі поховано понад 50 людей. Деякі поховання позначені табличками з іменами, а є й лише пронумеровані.

Не всі поховані люди ідентифіковані, оскільки їхні тіла могли довго лежати на вулицях. Також загиблих унаслідок обстрілів інколи ховали їхні сусіди.

За словами свідків, окупанти виривали траншеї та змушували частину людей, яких вони підозрювали у співпраці з українськими військовими, збирати тіла вбитих для поховання.

Нагадаємо, що 2 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області. Росія використовувала Лиман як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області.

За рахунок Лимана ЗСУ зможуть здійснювати вогневий контроль дуже важливої логістичної артерії від Сватового до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.