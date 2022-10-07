В селі біля Лимана знайшли штаб окупантів зі списками колаборантів
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У звільненому від росіян населеному пункті Яцьківка, яке розташоване неподалік Лимана Донецької області, виявили штаб окупантів із документацією, зокрема зі списками колаборантів, повідомило в п’ятницю, 7 жовтня, Державне бюро розслідувань.
За інформацією правоохоронців, росіяни облаштували штаб в одному із приватних будинків. У приміщенні штабу знайшли списки полонених та незаконно заарештованих, а також документи й анкети кандидатів на посади в окупаційній адміністрації, які подали ті, хто погодився працювати на користь російських загарбників.
«Виявлені докази ретельно вивчатимуться ДБР з метою притягнення до відповідальності кожного, хто вчинив дії проти національної безпеки», – сказано в повідомленні.
В самому ж Лимані тривають стабілізаційні заходи.
Нагадаємо, ЗСУ звільнили Лиман 1 жовтня. Росіяни захопили його наприкінці травня. Яцьківку повернули під контроль України 23 вересня.
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