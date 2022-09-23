Українські військові встановили контроль над селом Яцьківка на Донеччині, що розташоване на межі з Харківською областю, територію якої українські воїни нещодавно зачистили від росіян. Від решти Донеччини село відділяє річка Оскіл, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Також, за словами Громова, окупанти обстрілюють звільнений населений пункт.

Крім того, Сили оборони змогли відновити раніше втрачені позиції на південь від Бахмута. Загалом ситуація на цьому напрямку складна, але контрольована. російські війська продовжують обстрілювати та намагатися відтісняти ЗСУ.

За словами Громова, якого цитує «Громадське», окупанти планують оточити Бахмут, але українські війська стримують їх.

Раніше голова Донеччини Павло Кириленко неодноразово наголошував, що залишатися в області небезпечно. Він рекомендував покинути територію області, скориставшись обов’язковою евакуацією, яка триває з серпня.

У Генштабі ЗСУ заявляли, що російські війська досі зосереджуються на захопленні всієї Донеччини.