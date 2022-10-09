За словами свідка, він поховав за наказом окупантів близько 20 українських військових

У звільненому місті Лиман Донецької області з місця масового поховання ексгумували перші 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ. Про це 9 жовтня повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Розкопки тривають на двох локаціях: в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.

Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових – у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми. На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші – безіменні.

відео Нацполіції

Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифікували 38 цивільних мешканців. Більшість людей загинули від осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями.

Нагадаємо, що 2 жовтня українські військові звільнили місто Лиман Донецької області. Росія використовувала Лиман як логістичний і транспортний вузол для своїх операцій на півночі Донецької області.

За рахунок Лимана ЗСУ зможуть здійснювати вогневий контроль дуже важливої логістичної артерії від Сватового до Кремінної, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що очікує початку деокупації Луганщини після звільнення Лимана Донецької області.