Командир диверсантів потрапив у полон та вже дає необхідні свідчення

Служба безпеки України ліквідувала дві групи диверсантів ПВК «Вагнер» у Харківській області. Про це повідомила прес-служба відомства у вівторок, 11 жовтня.

Операцію з ліквідації найманців-диверсантів провели спецпризначенці ЦСО «А». її вдалося реалізувати, провівши аеророзвідку локації та блискавичний штурм.

«У ворога: один – 200-й, ще чотирьох – захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який вже передає СБУ важливу розвідінформацію, в тому числі – про влаштовані окупантами катівні українців», – зазначили в СБУ та пообіцяли знищити усіх окупантів, які прийшли на нашу землю.

В СБУ також показали унікальні кадри про перебіг спецоперації та її наслідки.

До слова, загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 11 жовтня становили понад 63 тис. осіб.