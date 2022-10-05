Правоохоронці затримали двох зловмисників

Правоохоронці викрили агентів російських спецслужб, які готували псевдореферендум в Миколаївської області. Двоє із них уже отримали підозри, ще одній повідомили про підозру заочно. Наразі жінка переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, повідомила прес-служба СБУ в Telegram.

За даними слідства, «втікачкою» виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині.

Правоохоронці вказують, що її спільники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему «референдуму» у соціальних мережах. Зокрема, поширювали фейки про те, що населення Миколаївської області нібито підтримує заплановане «голосування».

Працівники СБУ зібрали доказову базу та повідомили про підозру двом особам за ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України) КК України.

Організаторці підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) КК України.