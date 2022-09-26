На фото один із затриманих членів злочинного угруповання

Служба безпеки України в понеділок, 26 вересня, повідомила про смерть «злодія в законі» Антімоза Кухілави, відомого як Антімос та Антік, та ліквідацію його банди. За інформацією СБУ, кримінальний авторитет помер у віці 65 років, а членів його банди затримали під час того, як вони вимагали 200 тис. доларів в одного з місцевих підприємців.

Уродженець Грузії Антімос мав 65 років, його «коронували» на «злодія в законі» ще у кінці 1970-х років. У 2017 році тодішній начальник Головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін казав, що Антімос – головний «злодій в законі» в Одесі, зазначає LIGA.net.

У травні 2021 року Рада національної безпеки та оборони запровадила санкції проти злодіїв у законі та кримінальних авторитетів, тому своєю злочинною організацією в Одесі він керував, за даними СБУ, з території однієї з країн Близького Сходу, де нещодавно помер.

За інформацією правоохоронців, учасники банди Антімоса можуть бути причетні до розбійних нападів, а також викрадення і катування людей з метою отримання викупу. Також вони тероризували мешканців півдня України та вибивали гроші з місцевих підприємців. Якщо ті відмовлялися сплачувати данину, до них застосовували психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. В рамках розслідування одного з таких випадків – вимагання 200 тис. доларів у одеського підприємця – СБУ і затримала підозрюваних.

Затримано трьох активних учасників банди, один із яких виявився чинним працівником одного з правоохоронних органів. Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій), справою займається слідче управління Національної поліції в Одеській області.