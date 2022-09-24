У суботу, 24 вересня, на вул. Петлюри у Львові невідомий чоловік напав на інкасаторів та спробував їх пограбувати, під час втечі викинув пакет з грошима. Наразі поліція розшукує нападника.

Першим про цей випадок повідомив сайт «Варта1». За інформацією Ігоря Зінкевича, грабіжник був озброєний, він заліз у авто до інкасаторів та вкрав гроші. Інкасатори побігли за грабіжником і він викинув пакет з грошима. Також повідомляють, що інкасатор зробив один попереджувальний постріл.

У Нацполіції Львівщини ZAXID.NET підтвердили інформацію про спробу пограбування інкасаторів, проте наразі обставини події встановлюють. Правоохоронці розшукують нападника.