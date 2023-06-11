Богдан Терендій викрав гроші з каси аптеки, а за два дні напав на інкасаторський автомобіль

Залізничний районний суд Львова призначив 8 років ув’язнення з конфіскацією майна водієві інкасатора Богдану Терендію, який обікрав аптеку та невдало намагався викраси гроші з інкасаторського автомобіля.

Як повідомляв ZAXID.NET, у 22 вересня 2022 року 35-річний Богдан Терендій зайшов у аптеку «Довіра 78» на вул. Любінській, 104 та, погрожуючи зброєю провізорці, викрав із каси 2,4 тис. грн. Крім цього, за два дні на вул. Петлюри, 2а він напав на інкасаторський автомобіль Volkswagen Transporter, що належить «ПриватБанку». Грабіжник відкрив двері автомобіля, заприскав водієві очі аерозольний балончик та викрав мішок із сейф-пакетами, в яких були гроші. Інкасатори побігли за грабіжником й згодом він викинув гроші на землю, забравши собі 11 тис. грн.

Тоді наздогнати його не вдалося, втім 1 грудня в поліції повідомили, що грабіжника, який намагався невдало обікрасти інкасаторів, затримали. Ним виявився мешканець Зимної Води, колишній інкасатор-водій департаменту регіональної інкасації, якого звільнили у листопаді 2022 року, Богдан Терендій.

В суді Богдан Терендій свою провину визнав і розповів, що працював в Галицькому та Залізничному районних відділах поліції, в карному розшуку Сихівського райвідділу. Після звільнення з поліції впродовж восьми років працював водієм-інкасатором «Приватбанку». За його словами, до злочину його спонукали борги, вчинення ДТП та хвороби дружини, дітей, інвалідність тестя та онкологічне захворювання тещі. Він підтвердив обставини обох злочинів та зазначив, що всі гроші повернув, просив призначити йому три роки іспитового терміну, оскільки він хоче йти на службу в ЗСУ та має на утримані двох неповнолітніх дітей. У суді потерпілі претензій до нього не мали.

Враховуючи обставини справи, 8 червня суддя Залізничного райсуду Богдана Гедз визнала Богдана Терендія винним у грабежі за ч. 4 ст. 186 та розбої ч. 4 ст.187 ККУ і призначила йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім цього, він має заплатити 120,6 тис. грн за проведення судових експертиз. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.