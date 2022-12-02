За два дні до пограбування інкасатора, злочинець, погрожуючи зброєю, пограбував аптеку. Там він потрапив на камери відеоспостереження

У четвер, 1 грудня, львівська поліція затримала та оголосила підозру 35-річному львів'янину за вчинені ним два тяжкі злочини. Два місяці тому, у вересні, чоловік пограбував аптеку, а через кілька днів – інкасаторів.

За даними поліції, ще ввечері 22 вересня зловмисник зайшов в одну з аптек на вул. Любінській. Злочинець, погрожуючи аптекарці пістолетом, забрав гроші з каси і втік.

Наступний злочин чоловік вчинив через два дні, 24 вересня. Близько 11:45 на вул. Симона Петлюри у Львові бандит відчинив дверцята інкасаторського автомобіля, який стояв на узбіччі.

«Зловмисник побив інкасатора, розпилив йому в обличчя газ з балончика та, заволодівши мішком з сейф-пакетами, взявся втікати. Інкасатори переслідували нападника, проте затримати його їм не вдалось. Під час втечі зловмисник викинув більшість награбованого, проте встиг розірвати один з сейф-пакетів та заволодів грошима», – йдеться у повідомленні поліції.

Завдяки відео з камер спостереження, правоохоронці встановили, що до вчинення злочинів причетний 35-річний мешканець Львова. Чоловіка затримали за рішенням суду 1 грудня, у його помешканні провели обшуки. 35-річному львів'янину оголосили підозру у розбої та пограбуванні, йому загрожує до 15 років ув'язнення.