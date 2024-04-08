У понеділок, 8 квітня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про те, як так звана львівська еліта виправдовує свої розкішні розваги благодійністю для військових.

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Приблизно півроку багатіям Львівщини вдавалося масово не влазити у гучні скандали з гулянками «на мільйон». Останній такий випадок, що прогримів на всю країну, стався у жовтні минулого року – це було весілля екс-прокурора Ростислава Ільницького в елітному відпочинковому комплексі біля Львова. Згодом поліція оголосила нареченого у розшук через підробку документів, але знайти його так і не спромоглися.

Тим часом родина Ільницького вкладала кошти у відбілювання репутації. На кількох сайтах синхронно зʼявилися публікації про активну благодійну діяльність наречених і їхніх батьків. Благодійністю прикривали свій фестиваль кітчу і марнославства також учасники гламурного зборища під назвою «Piemont. Нескорені», яке відбулося днями поблизу Львова. Вже сама назва «Нескорені» для цієї вечірки «напомаджених істот» звучить як глум над кожним, чиє життя справді зачепила війна.

Так звану «благодійну» вечірку організували співвласниці місцевого глянцевого журналу «Piemont» Анастасія Хрищук і Марта Кавецька. Відбувалося дійство в пʼятизірковому комплексі Edem Resort, який належить колишньому спонсору партії «Свобода», екс-нардепові Ігореві Кривецькому. В одному з найдорожчих відпочинкових комплексів західної України зібралося 150 бізнесменів, блогерів та світських левів і левиць. Вони дефілювали в дорогих костюмах і сукнях. Їх годували чорною ікрою, напували шампанським, для них влаштували дитячий показ вечірніх та народних костюмів. Дорогих гостей також розважали співаки Андрій Кіше, Наталка Карпа та гурт «Рандеву», а ведучим вечора був шоумен Володимир Такудіс.

Але не забуваймо про головну мету цієї події – благодійність! Всі ці дуже небідні люди спромоглися за вечір зібрати кошти на цілих сім FPV-дронів для військових 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, хоча витрат лише на організацію і проведення розкішної дефіляди, за підрахунками журналістів Lviv.Media, вистачило б на придбання 60 таких дронів. Журналісти з’ясували, що оренда залу в Edem Resort коштує 7 тисяч доларів з можливою знижкою для благодійного заходу. Звук і світло для організації концерту обійшлися не менше 200 тис. грн, а на гонорари виконавцям, ведучому та фуршет могли витратити до півмільйона гривень. І при цьому VIP-гості пожертвували на закупівлю безпілотників аж 115 тисяч гривень. В середньому це по 600 гривень з кожного гламурного «рила», хоча лише участь у подібному збіговиську коштує приблизно такої ж суми, але вже в доларах.

Гості свята також хизувались дорогим вбрання та аксесуарами. До прикладу, вартість оригіналів жіночих сумок, які «засвітили» світські левиці — від тисячі до пʼяти тисяч доларів. А співвласниця журналу «П’ємонт» Анастасія Хрищук прийшла на вечірку в зеленій сукні, дуже схожій на сукню від української дизайнерки вартістю 500 доларів. Також вона прикрасила себе перснем та сережками, дуже схожими на прикраси Van Cleef & Arpels. Можливо, все взяла в оренду на вечір. Серед гостей також були відомі у Львові підприємці: власниця мережі дитсадків Юлія Гетьман, власник мережі стоматологічних клінік Ярослав Заблоцький, львівська дизайнерка Інна Леон, а також Ольга Філатова-Кривецька, дружина підприємця та колишнього нардепа, власника Edem Resort Ігоря Кривецького. Фактично, господиня вечора.

Коли відеосюжети і фото про благодійників опублікували, то соцмережами понеслося цунамі суспільного обурення. Людей можна зрозуміти, адже зібрані на цьому елітному заході донати можна порівняти зі значно менш пафосними ініціативами. Наприклад, мешканці села Циблі на Київщині зібрали 103 тисячі гривень, влаштувавши концерт народної творчості та продаж пиріжків у своєму будинку культури. Житомирські ліцеїсти на шкільному ярмарку зібрали 102 тисячі гривень, а львівські школярі і студенти організували вертеп і зібрали на дрони 105 тисяч гривень.

Військові на цьому фестивалі елітного рагулізму і справді виконували роль декорацій. Ширми, якою можна затулити вульгарність і цинізм місцевої елітки, яка наминаючи дорогі марципани ще й потішила власне самолюбство вдаваним і показушним благородством.

Реакція організаторок цієї акції на публікації в медіа теж доволі очікувана. Вони вважають, що їх замовили. «Це була ганебна проплачена кампанія, яку розпочало Lviv.Media проти нас і проти всіх, хто незалежно від свого статусу в міру можливості підтримує країну в час війни. Подібні заходи ми проводимо не вперше, але саме зараз, після відмови кільком особам продавати наше медіа, стали кісткою в горлі кількох осіб», – заявила Марта Кавецька.

«Незважаючи на те, що ми молоді дівчата, у нас сильний характер і незламний дух, жодні проплачені статті нас не похитнуть. Ми надалі будемо об’єднувати однодумців. Сьогодні ми не можемо стояти осторонь того інформаційного свавілля, яке відбувається не лише з нами», – додала Анастасія Хрищук.

Не дивно, що люди, які працюють на замовлення, підозрюють у подібній діяльності всіх навколо. Прикро лише, що через безсоромність всіх причетних до так званого вечора благодійності Львів вкотре закріпив за собою статус Пʼємонту українського рагулізму, хоча тут є й інші люди, справді достойні звання нескорених. І хочеться більше говорити саме про них.