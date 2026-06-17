Суд не побачив порушення прав, оскільки заявниця не перевірила належним чином законність придбання і прийняла ризики угоди

Європейський суд з прав людини відмовив Галині Нозі у захисті права власності на лісову ділянку біля Львова. Суд визнав законним вилучення в неї купленої ділянки без компенсації. Відповідне рішення ЄСПЛ ухвалив 19 березня 2026 року.

Навесні 2004 року Брюховицька селищна рада Львівської області, якою керував Іван Сало, змінила цільове призначення лісової ділянки з «державних лісових земель» на «селищні рекреаційні землі» та передала її в оренду приватній компанії. Хоча за законом на це був потрібен дозвіл Кабміну. Йдеться про близько 8 га, які були передані компанії «N» для будівництва житла та спортивних об’єктів.

Прокуратура звернулася до суду та оскаржила приватизацію землі приватною компанією, оскільки ділянка належала до земель лісового фонду. Попри тривалі судові провадження, у грудні 2008 року Галина Нога купила ділянку площею 0,23 га у приватної компанії «N» на підставі договору купівлі-продажу приблизно за 6,8 тис. євро (близько 75 тис. грн за тодішнім курсом) попри оціночну вартість у 48,5 тис. євро. А у 2009 році отримала право власності на цю ділянку.

Остаточне рішення у справі було ухвалено 22 червня 2016 року. Після звернення прокуратури суди трьох інстанцій ухвалили рішення про повернення ділянки державі, зазначивши, що йдеться про землі лісового фонду, розпоряджатися якими має право лише Кабінет Міністрів України. У червні 2017 року жінка звернулася до суду з позовом проти сільської ради та Кабінету Міністрів, вимагаючи відшкодування вартості втраченого майна. Проте суди позов відхилили, зазначивши, що за компенсацією заявниця мала звертатися не до державних органів, а до компанії «N» – продавця за договором купівлі-продажу.

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Розглядаючи справу, ЄСПЛ зазначив, що навколо землі роками тривали спори, ділянка має ознаки лісових земель, а її вартість значно перевищувала ціну купівлі. Відповідно до рішення ЄСПЛ, заявниця повинна була перевірити законність угоди більш ретельно. Відтак суд не побачив порушення прав, оскільки заявниця не перевірила належним чином законність придбання і прийняла ризики угоди.