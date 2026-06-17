У НАТО назвали втрати росіян на війні проти України

Росія втратила на війні проти України щонайменше 1,3 млн військових. Про це заявив представник НАТО під час спілкування з журналістами, передає «Європейська правда». Водночас представник Альянсу заявив, що попри втрати Москва не відмовляється від своїх військових цілей.

За словами неназваного представника НАТО, цього року Росія зберегла ініціативу на фронті, але її успіхи були нестабільними, а загальна ефективність армії окупантів – знизилася. Альянс наразі не бачить можливості росіян здійснювати масштабні наступи. Крім того, в Росії погіршується економічна ситуація.

«Ми не бачимо жодних ознак суттєвих змін у темпах ведення бойових дій або підготовки до великого російського наступу найближчим часом через зниження ефективності російських військ на полі бою», – цитує «Європейська правда» представника НАТО.

У НАТО вважають, що наразі російська армія намагається просунутися у напрямку Добропілля Донецької області, а також хоче окупувати Костянтинівку. Представник НАТО припустив, що «в осяжному майбутньому» у центральній частині Костянтинівки триватимуть міські бої, а використання Росією значної кількості безпілотників вплине на логістику українських військових. Водночас представник Альянсу зазначив, що на Запорізькому напрямку просування росіян мінімальні.

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Також у НАТО оцінили втрати Росії на війні проти України. Там вважають, що з лютого 2022 року Росія втратила «від 1,3 до 1,45 млн військових», половину з них – вбитими. Однак, за даними НАТО, російський диктатор Владімір Путін наразі не відмовляється від своїх цілей у війні проти України.

Зауважимо, що за даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок середи, 17 червня, за час повномасштабного вторгнення російська армія втратила 1 386 680 військових.

У лютому 2026 року президент Володимир Зеленський повідомляв, що з 2022 року Україна втратила 55 тис. оборонців. Він також зазначив, що є велика кількість військових, які вважаються зниклими безвісти, однак кількість таких бійців президент не уточнив.