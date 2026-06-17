Росіяни використовують судно для транспортування нафти в обхід санкцій

В ніч на середу, 17 червня, Сили оборони уразили танкер тіньового флоту Росії, який використовують для транспортування нафти в обхід санкцій. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як розповіли у Генштабі, українські військові уразили танкер російського тіньового флоту FINA A, що перебував в акваторії Чорного моря.

За даними Головного управління розвідки, судно здійснює рейси під прапором Демократичної Республіки Тимор-Лешті. З 2025 року воно перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, Великої Британії, Канади та України, але продовжує транспортувати нафту та нафтопродукти попри обмеження. Зокрема, у серпні 2025 року танкер вивіз майже 100 тис. тонн російської нафти з терміналу «Шесхаріс» у порту Новоросійська до порту Дакар (Сенегал). Вантаж відправляла компанія «Роснєфть», яка також перебуває під санкціями.

У лютому 2026 року Україна наклала санкції й на капітана танкера – громадянина Філіппін Вапора Хунардіто. Наразі українські військові підтвердили ураження судна, однак ступінь пошкоджень ще зʼясовують.

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Нагадаємо, в ніч на 23 травня українські військові уразили фрегат «Адмірал Ессен», що є носієм «Калібрів», малий ракетний корабель, а також танкер тіньового флоту Росії CHRYSALIS.