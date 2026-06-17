Міністерство оборони анонсувало перевірки у всіх ТЦК та СП
Рішення про перевірки ухвалили на тлі викриття схеми примусової мобілізації у ТЦК на Одещині
Міністерство оборони України планує здійснити службові перевірки у всіх Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив заступник міністра оборони Мстислав Банік. Рішення щодо перевірок терцентрів ухвалили на тлі викриття схеми примусової мобілізації в РТЦК на Одещині.
За словами Мстислава Баніка, після повідомлення про викриття схеми примусової мобілізації на Одещині він провів термінову нараду з Командуванням Сухопутних військ, під час якої ухвалили рішення здійснити службові перевірки у всіх терцентрах комплектування. Зокрема, планується детальна перевірка звернень щодо незаконного утримання, насильства та інших неправомірних дій.
«Будь-яке насильство, порушення людських прав та плюндрування людської гідності стосовно людей, частина з яких стане нашими захисниками, категорично неприпустимі, особливо на п'ятому році війни», – зазначив Мстислав Банік.
Він також зауважив, що повідомлення про насильство у ТЦК вказують на необхідність реформи. Зокрема, Банік запропонував розподілити функції терцентрів між іншими установами, розмежувавши процеси військового обліку та мобілізації. Він також наголосив, що центри, де громадяни проходитимуть військово-лікарську комісію та очікуватимуть на відправлення до навчальних центрів або військових підрозділів, мають бути комфортними й орієнтованими на людське ставлення. Мстислав Банік також наголосив на необхідності забезпечити у таких хабах цілодобову відеофіксацію та «жорсткий контроль взаємодії з громадянами на всіх етапах».Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Нагадаємо, 16 червня ДБР повідомило про викриття шістьох військових РТЦК та СП на Одещині, які разом із трьома представниками громадської організації примусово мобілізовували чоловіків. Встановлено, що чоловіків спочатку вистежували, а потім утримували у приміщенні ТЦК, де їх били та залякували. Крім того, слідчі зʼясували, що стосовно потерпілих також вчиняли «насильницькі дії сексуального характеру».