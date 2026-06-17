Віцепрем’єр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів, набутих віцепрем’єр-міністром з відновлення України – міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою. Про це в середу, 17 червня, повідомила пресслужба САП.

За даними відомства, у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, Кулеба через свою сестру уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та паркомісця у Києві. Загальна вартість цих активів оцінюється в майже 5 млн грн.

У 2023 році Кулеба, який був заступником керівника Офісу президента, забезпечив укладення договорів купівлі-продажу згаданих об’єктів, їх державну реєстрацію, а також укладення договорів надання послуг щодо квартири та паркомісця, залучивши до цього свого водія.

Проаналізувавши офіційні доходи й витрати Кулеби та його родини, прокурори встановили, що ті не мали достатніх законних доходів для купівлі цих активів. Тому САП просить ВАКС стягнути активи сестри посадовця в дохід держави.

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