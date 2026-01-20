В ексначальника РТЦК можуть конфіскувати позашляховик Toyota Land Cruiser Prado

Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулась до Вищого антикорупційного суду з позовом щодо визнання необґрунтованими активів, які у 2022 – 2024 роках набув колишній начальник Кременчуцького районного ТЦК та СП.

Як повідомили в пресслужбі САП 19 січня, прокурор клопотав про стягнення в дохід держави активів експосадовця на понад 4 млн грн. Йдеться про:

квартиру в клубному будинку в Кременчуці;

⁠автомобіль Toyota Land Cruiser Prado;

вартість автомобіля Toyota RAV4 та дохід від його відчуження;

частину готівкових накопичень.

Аналіз майнового стану начальника РТЦК, членів його сім’ї та родичів показав, що тільки законними доходами набути це майно вони не могли.

Правоохоронці не називають прізвища посадовця. З відкритих даних відомо, що Кременчуцький районний ТЦК та СП з 2022 по 2024 рік очолював Мирослав Волков.

Мирослав Волков (Фото «Кременчуцької газети»)

Нагадаємо, нещодавно ВАКС конфіскував автомобіль Toyota Camry Hybrid, а також вартість авто BMW X6, якими користувались родичі колишнього виконувача обов’язків начальника Харківського обласного ТЦК та СП Артема Требесова.