Військових ТЦК та члена громадської огранізації відправили під варту

Київський районний суд Одеси обрав запобіжні заходи для трьох військовий ТЦК і СП та представника громадської організації. Їх підозрюють у незаконному позбавленні волі військовозобов`язаного та вимаганні з нього грошей. Про це у неділю, 18 січня, повідомили у пресслужбі суду.

Про затримання військових ТЦК та члена громадської організації повідомила Київська окружна прокуратура Одеси у п`яницю, 16 січня. За даними слідчих, вони під час мобілізаційних заходів примусово посадили військовозобов`язаного в автобус та близько години возили його містом. При цьому з чоловіка вимагали хабар у розмірі 6 тис. доларів, в обмін на гроші військовозобов`язаному обіцяли не доставляти його до районного ТЦК.

У неділю, 18 січня, слідчий суддя Київського районного суду задовольнив клопотання прокуратури та застосував до підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, 8 січня ДБР повідомило про оголошення підозри офіцеру Корабельного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За даними слідчих, військовий застосовував фізичне насильство під час мобілізаційних заходів. Зазначалось, що до ДБР надійшло щонайменше 30 скарг від військовозобов`язаних.