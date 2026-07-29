Андрій Кавецький не вперше є фігурантом кримінальних проваджень

У середу, 29 липня, Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід начальнику Головного управління Держгеокадастру Львівщини Андрію Кавецькому, затриманому за пропозицію 30 тис. доларів хабаря співробітнику НАЗК.

Як повідомили ZAXID.NET в Офісі генпрокурора, суд обрав начальнику обласного управління Держгеокадастру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 89,8 млн грн.

Нагадаємо, начальника Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького затримали 26 липня під час передачі 30 тис. доларів співробітнику НАЗК. Таким чином Андрій Кавецький намагався купити позитивний висновок щодо моніторингу способу життя, який НАЗК проводило щодо нього та його родичів в межах кримінального провадження. Гроші передавав у тубусі з-під алкоголю.

Андрій Кавецький займає посаду начальника ГУ Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року. Був начальником управління з червня 2015 до вересня 2017 року. У 2020 році поновлений на цій посаді.

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Андрій Кавецький не раз був фігурантом гучних справ. у 2022-2023 роках йому оголошували підозри за незаконну роздачу в приватну власність землі в гірських районах (на Сколівщині, Турківщині) та у Зимноводівській громаді біля Львова, однак суди його виправдали «через недоведеність вини».