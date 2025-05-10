Андрій Кавецький очолює Держгеокадастр Львівщини з перервами з 2015 року

Галицький районний суд Львова виправдав начальника Головного управління Держгеокадастру Львівщини Андрія Кавецького у справі про незаконну роздачу в приватну власність 30 земельних ділянок на Сколівщині та Турківщині. Підозру у згаданій справі йому оголосили на початку 2023 року.

За матеріалами справи, у 2015-2016 роках Андрій Кавецький перевищив свої повноваження та видав накази про затвердження проектів землеустрою щодо передачі у власність фізичних осіб земельних ділянок для індивідуального дачного будівництва за межами населених пунктів на території Верхньосиньовидненської селищної ради (урочище Опір), Корчинської сільської ради (урочище Підувіз), Волосянківської сільської ради (урочище Котильниче) Сколівського району та Нижньотурівської сільської ради Турківського району.

Таким чином Андрій Кавецький передав у приватну власність 30 земельних ділянок, збитки оцінили у близько 4 млн грн. За версією правоохоронців, такими діями начальник ГУ Держгеокадастру Львівщини порушив права Сколівської та Турківської РДА на розпорядження земельними ділянками державної власності рекреаційного призначення за межами населених пунктів.

Обвинувачений у суді свою вину не визнав та заперечив висунуті йому звинувачення. Він заявив, що діяв в межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства на момент звернення громадян.

Суддя Олександр Кітов визнав Андрія Кавецького невинуватим у перевищенні влади та службових повноважень (ч. 1, 3 ст. 365 ККУ). Вироком суду від 5 травня його виправдано через недоведеність вини. Вирок ще може бути оскаржений.

42-річний Андрій Кавецький займає посаду начальника Держгеокадастру Львівщини з перервами з 2015 року. Нагадаємо, раніше суд виправдав начальника Андрія Кавецького у ще двох справах про роздачу землі – на Сколівщині та у Зимноводівській громаді.