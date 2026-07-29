У 2020 році компанія «КСФ Груп» отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво ЖК

Юристи Львівської міської ради планують відсудити у забудовника понад 7,6 млн грн, які він заборгував як пайовий внесок. Це та сума, яку забудовник мав сплатити на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури громади. Про це стало відомо з ухвали суду.

Йдеться про будівництво житлового комплексу на території колишнього заводу «Полярон» на Новому Львові. У 2020 році компанія «КСФ Груп» отримала містобудівні умови та обмеження на будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом на вул. Угорській, 14. Проте, не сплатила пайовий внесок на розвиток інфраструктури, через що міська рада звернулася до суду із вимогою сплатити понад 7,6 млн грн. За інформацією ЛУН, на ділянці зведено два будинки, які здані в експлуатацію, та ще два будинки в проєкті. Загалом мова йде про 1088 квартир, продаж яких відкрито.

За даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «КСФ Груп» зареєстроване у місті Новий Розділ на Львівщині у 2016 році. Засновниками та кінцевими бенефіціарами є Олександр Орлов з часткою 74,5% та Мирон Кіндій, якому належить 25%. Керівником компанії зазначений Євген Кравченко.

«КСФ Груп» входить у корпоративну групу «Група родини Кіндій». До цієї групи також входять компанії, що працюють у сферах будівництва, нерухомості та спорту. Її основним активом є будівельна компанія «Т.В.Д.», яка об'єднує низку підприємств будівельної галузі, зокрема столярне виробництво, виробництво металевих конструкцій, транспортний підрозділ та оператора з оренди будівельної техніки.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Додамо, що до 2021 року в Україні забудовники були зобов'язані сплачувати пайовий внесок у розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури району, в якому вони мали намір будуватись. Внесок потрібно було перерахувати до введення ЖК в експлуатацію. Втім, у 2019 році Кабмін цю норму скасував.

Після скасування цієї вимоги забудовники часто аргументують відмову від сплати тим, що об'єкти були введені в експлуатацію вже після 2021 року. Водночас суди в більшості випадків стають на бік міської ради, оскільки дозволи на будівництво видавали ще до того, як почав діяти закон.