Будівництво житлового комплексу розпочали у червні 2020 року

Західний апеляційний господарський суд під головуванням судді Оксани Скрипчук залишив апеляційну скаргу будівельної компанії «Будтранс» без задоволення та зобов’язав сплатити Львівській міській раді понад 1,2 млн грн боргу за пайовий внесок на розвиток інфраструктури при будівництві.

Йдеться про будівництво ЖК «Світанок» на вул. Пимоненка-Пасічній у Львові. У 2020 році виконавчий комітет Львівської міської ради видав містобудівні умови та обмеження на будівництво ЖК із умовою, що забудовник ТзОВ «Будтранс» після завершення будівництва має сплатити пайовий внесок на розбудову інфраструктури.

Будівництво житлового комплексу розпочали у червні 2020 року, завершили його у грудні 2021 року, а будинок здали в експлуатацію у травні 2022 року. Проте забудовник не звернувся до органу місцевого самоврядування із заявою про визначення розміру пайової участі та не сплатив відповідний внесок, тому міська рада звернулась до суду. Йдеться про 2% від загальної вартості будівництва. За розрахунками міста, ТзОВ «Будтранс» заборгував загалом понад 1,2 млн грн.

Відтак у вересні 2025 року суддя Господарського суду Андрій Мазовіта задовольнив позов Львівської міської ради повністю. Тоді суд зобов’язав ТзОВ «Будтранс» сплатити понад 1 млн грн безпідставно збережених грошей та понад 280 тис. грн інфляційних витрат.

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Однак будівельна компанія подала апеляційну скаргу на це рішення до Західного апеляційного суду. Той постановив залишити скаргу без задоволення. Постанова Західного апеляційного суду набрала чинності в день прийняття. Її можна оскаржити відповідно до законодавства.

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За даними аналітичної системи YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю «Будтранс» зареєстроване у селі Горішній на Львівщині у 2003 році. Її власниками є Оксана, Юрій та Володимир Садові.

До слова, «Будтранс» на околиці Львова у селі Горішній, що входить до Давидівської громади, збудує житловий комплекс «Leonica». Йдеться про дев’ять житлових будинків із 7–9 поверхами та підземним паркінгом на вул. Вулецькій, 16.