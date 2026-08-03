Якщо ви любите домашні пироги, рогалики, булочки чи млинці з фруктовою начинкою, це яблучне варення стане справжньою знахідкою. Воно виходить густим, добре тримає форму та не витікає під час випікання. Для приготування знадобляться лише два інгредієнти, а сам процес не потребує багато часу. Рецепт від «Книги порад».

Інгредієнти Яблука 3 кг Цукор 1 кг Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал Спосіб приготування: Крок 1 Помийте яблука, видаліть серцевину та наріжте їх невеликими шматочками. Крок 2 Перекладіть яблука у велику каструлю з товстим дном і засипте цукром. Залиште на 20–30 хвилин, щоб плоди пустили сік. Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати Крок 3 Поставте каструлю на невеликий вогонь і нагрівайте, періодично помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Крок 4 Доведіть масу до кипіння та варіть приблизно 5 хвилин, регулярно перемішуючи й за потреби знімаючи піну. Крок 5 Розкладіть гаряче варення у заздалегідь простерилізовані сухі банки та відразу герметично закатайте стерильними кришками. Крок 6 Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження. Крок 7 Зберігайте готове варення в прохолодному темному місці. Узимку використовуйте його як начинку для пиріжків, пирогів, рулетів, млинців або іншої домашньої випічки.