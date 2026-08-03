Підійде для будь-якої випічки: густе яблучне варення з двох інгредієнтів
Якщо ви любите домашні пироги, рогалики, булочки чи млинці з фруктовою начинкою, це яблучне варення стане справжньою знахідкою. Воно виходить густим, добре тримає форму та не витікає під час випікання. Для приготування знадобляться лише два інгредієнти, а сам процес не потребує багато часу. Рецепт від «Книги порад».
Інгредієнти
|Яблука
|3 кг
|Цукор
|1 кг
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Спосіб приготування:
Крок 1
Помийте яблука, видаліть серцевину та наріжте їх невеликими шматочками.
Крок 2
Перекладіть яблука у велику каструлю з товстим дном і засипте цукром. Залиште на 20–30 хвилин, щоб плоди пустили сік.Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 3
Поставте каструлю на невеликий вогонь і нагрівайте, періодично помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться.
Крок 4
Доведіть масу до кипіння та варіть приблизно 5 хвилин, регулярно перемішуючи й за потреби знімаючи піну.
Крок 5
Розкладіть гаряче варення у заздалегідь простерилізовані сухі банки та відразу герметично закатайте стерильними кришками.
Крок 6
Переверніть банки догори дном, укутайте теплою ковдрою та залиште до повного охолодження.
Крок 7
Зберігайте готове варення в прохолодному темному місці. Узимку використовуйте його як начинку для пиріжків, пирогів, рулетів, млинців або іншої домашньої випічки.