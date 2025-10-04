Густе яблучне повидло з додаванням цукерок готується для переробки великої кількості опалих яблук. У рецепті використовується оцет як загущувач та цукерки для ароматизації («Дюшес», «Барбарис» або «М’ятні»). Процес приготування відбувається без кришки для кращого випаровування рідини. Рекомендовано готувати невеликими порціями для рівномірного уварювання. Рецепт від Сookorama.

Інгредієнти

Яблука 1.5 кг Цукор 500 г Цукерки 100 г Оцет 9% 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Крок 1 Яблука почистити, нарізати середніми скибками. Почищених та нарізаних яблук має вийти 1,5 кг. Перемішати їх у каструлі з цукром і залишити на 8-12 годин, щоб яблука пустили сік.

Крок 2 Далі довести, помішуючи, до кипіння і проварити 20 хвилин. Залишити на 6 годин. Знову проварити 20 хвилин і залишити на 6 годин. І востаннє проварити 20 хвилин.

Крок 3 Після другої варки (у гарячі яблука) додати цукерки і перемішувати. Вони розчиняться.

Крок 4 Наприкінці третього проварювання вмішати оцет і проварити ще 5 хвилин.

Після трьох проварювань майже усі яблука розваряться, але деяка кількість нерозварених яблук залишиться. Їх можна залишити у повидлі такими як є або усю масу подрібнити блендером.