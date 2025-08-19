Алича – чудова основа для варення завдяки своєму яскравому аромату та кисло-солодкому смаку. У цьому рецепті вона поєднується з вином і розмарином – додатками, що надають заготівлі більш глибокого, незвичного смаку. Варення виходить ароматним, з легкою пряною ноткою, і чудово пасує не лише до чаю, а й до сиру чи м’яса. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

алича – 3 кг;

3 кг; вино піно нуар або кʼянті – 0,75 л;

0,75 л; розмарин, гілочка – 6 шт.;

6 шт.; лимон – 1 шт.;

1 шт.; цукор – 1 кг.

Спосіб приготування:

Добре промийте стиглу аличу та видаліть плодоніжки. Не очищаючи від кісточок, покладіть плоди у велику каструлю. Додайте червоне сухе вино, наприклад, к’янті або піно нуар.

Наріжте лимон кружальцями й покладіть разом із кількома стеблами свіжого розмарину. Доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, і варіть приблизно десять хвилин, поки алича не стане м’якою.

Відкиньте все на велике сито й ретельно протріть, щоб відокремити м’якоть від кісточок і шкірки. Зважте отриманий фруктовий екстракт. Додайте цукор у пропорції дві частини екстракту до однієї частини цукру.

Добре перемішайте і знову доведіть до кипіння. Варіть на слабкому вогні ще кілька хвилин. Коли варення набуде бажаної густоти і смаку, розлийте його в стерилізовані банки, щільно закрийте й залиште охолонути.