З неї можна приготувати густе варення без додавання води та додаткових желювальних компонентів

Чорна смородина містить багато природного пектину, тому з неї можна приготувати густе варення без додавання води та додаткових желювальних компонентів. Щоб ягоди не пригоріли на початку варіння, важливо правильно підготувати їх перед тим, як ставити на плиту. Pysznosci розповідають, як зварити густе варення з чорної смородини.

Як підготувати ягоди?

Спочатку чорну смородину потрібно перебрати, промити та видалити плодоніжки. Після цього ягоди перекласти у широкий посуд з товстим дном, засипають цукром і злегка розминають товкачем. Потім масу залишають приблизно на 30 хвилин, щоб смородина пустила сік. Завдяки цьому під час варіння смородина не підгорить.

Які пропорції використовувати?

Для приготування варення знадобляться лише два інгредієнти:

Чорна смородина – 1 кілограм. Цукор – 300 г.

Як правильно варити?