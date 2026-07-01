Правильна підготовка ягід і особлива технологія приготування допоможуть отримати гарне варення без розварених плодів

Під час варіння малина легко втрачає форму, тому важливо дотримуватися кількох простих правил. Проте правильна підготовка ягід і особлива технологія приготування допоможуть отримати гарне варення без розварених плодів. Ukr.Media розповідає, як варити малинове варення, щоб ягоди не втратили форму.

Мийте ягоди обережно

Через ніжну структуру малину не рекомендується промивати під сильним струменем води. Натомість ягоди краще опускати у місткість із чистою водою, попередньо загорнувши їх у кілька шарів марлі. Такий спосіб допомагає видалити забруднення та можливих дрібних комах, не пошкодивши плоди.

Додавайте цукор поступово

Щоб ягоди не втратили форму, не слід висипати весь цукор одразу. Спочатку потрібно відміряти необхідну кількість, а потім додавати його частинами під час варіння.

Такий підхід дозволяє малині краще зберігати форму.

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Дотримуйтесь правильної технології варіння

Під час приготування варення масу потрібно довести до появи піни, після чого прибрати її, вимкнувши при цьому плиту. Після цього додати цукор і знову ввімкнути вогонь. Таку процедуру слід повторювати до чотирьох разів.