Щоб приготувати саме густе варення, потрібно знати деякі нюанси приготування

Густе варення з черешні – це класична літня заготівля, яка взимку стане смачним доповненням до десертів. Щоб приготувати саме густе варення, потрібно знати деякі нюанси приготування. «Апостроф» розповідає, як приготувати густе варення з черешні.

Як зробити густе варення з черешні?

Спочатку 1 кілограм черешні потрібно ретельно перебрати, видалити хвостики та промити. Потім необхідно позбутися кісточок будь-яким зручним способом.

Підготовлену черешню слід перекласти у каструлю, в якій варитимете варення. Засипте ягоди цукром та залиште на 10 хвилин. Якщо ваша черешня солодка, цукру потрібно вдвічі менше, ніж ягід (500 грамів), якщо ні – цукру можна додати більше.

Коли ягоди виділять сік, масу поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння. Після цього варіть варення на слабкому вогні 5–7 хвилин, але якщо ви хочете отримати густе варення, краще варити 15–20 хвилин. Наприкінці додайте лимонну кислоту або нарізаний шматочками лимон. Якщо ви хочете, щоб варення вийшло дуже густе, сік що виділився в процесі варіння, частково залиште в каструлі.

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Готове гаряче варення розливайте у стерилізовані банки, щільно закрийте та залиште остигати під теплою ковдрою або пледом. Залиште варення у такому положенні до повного остигання, а потім перенесіть банки у льох чи інше темне прохолодне місце.