Вишневе варення не рекомендується готувати з кісточками, оскільки вони є токсичними

Вишневе варення робить будь-яку страву більш апетитною, хоча його спосіб приготування доволі довгий. Через це багато хто намагається прискорити процес, через що не видаляє кісточки з ягід. «Главред» розповідає, чи справді так можна робити і як це впливає на смак варення.

Чи можна залишати кісточки у вишневому варенні?

Вишневе варення не рекомендується готувати з кісточками, оскільки вони є токсичними. Кісточки містять у своєму складі глікозид амігдалін. Потрапляючи у шлунок, амігдалін перетворюється у сильну отруту – ціанід. Хоча кількість ціаніду, яка може утворюватися з кісточок вишні, зазвичай незначна, існує ризик високої концентрації ціаніду при готуванні варення з великою кількістю кісточок.

Також присутність кісточок у варенні робить його незручним для вживання, і навіть може призвести до пошкодження зубів.

Окрім того, є ще один недолік – варення з кісточками швидше псується. Термін придатності варення з кісточками – до 7 місяців. А варення з вишні без кісточок зберігається набагато довше – до 2-х років.

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