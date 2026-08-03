Будівля на вул. Грінченка, 10, в якій, імовірно, може запрацювати приватний кабінет замісної підтримувальної терапії

Департамент освіти та культури Львівської міськради занепокоєний можливістю відкриття приватної клініки наркозамісної терапії на вул. Грінченка, 10 у Львові. Інформація про те, що в безпосередній близькості біля шкіл і дитсадків може з’явитися такий заклад, надійшла в департамент від батьківської спільноти, йдеться в листі директора департаменту Андрія Закалюка начальнику ГУ Нацполіції у Львівській області Олександрові Шляховському, що є в розпорядженні ZAXID.NET.

У листі зазначено, що клініку планує відкрити скандальне ТзОВ «Аксіома Медікал», що у червні після трьох днів роботи закрило кабінет ЗПТ і аптеку на вул. Городоцькій, 226 та 207 через протести мешканців. Більш детально про роботу клініки «Аксіома Медікал» та судові справи щодо її лікарів можна прочитати в матеріалі ZAXID.NET «Бізнес на залежності. Хто заробляє на наркозамісній терапії і чому від цього страждають пацієнти».

Також ZAXID.NET відомо, що з листом в поліцію з проханням перевірити інформацію про відкриття наркоклініки серед житлової забудови зверталась заступниця міського голови Львова з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

В управлінні боротьби з наркозлочинністю ГУ нацполіції у Львівській області на лист Ірини Кулинич відповіли, що на вул. Грінченка, 10 планує відкрити клініку із замісної підтримувальної терапії ТзОВ «Медичний центр “Шанс”», що звернулось в поліцію за відповідним дозволом.

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Як стало відомо ZAXID.NET, відкриття приватної клініки, де надаватимуть послуги ЗПТ, планується у двоповерховій нежитловій будівлі, що розташована поблизу низки житлових будинків та освітніх закладів і належить ТзОВ «Збоїще».

Що відомо про нову клініку наркозамісної терапії

ТзОВ «Медичний центр “Шанс”» зареєстроване понад 5 років тому у Києві, його директором і власником є Олексій Скочко. У 2021 році компанія отримала ліцензію МОЗ і відтоді відкрила філії у Києві, Харкові, Кривому Розі, Одесі та у Львові. Проте дві філії у Києві та по одній в Одесі і у Львові станом на зараз ліквідовані.

У Львові медичний центр «Шанс» мав ліцензію за напрямком «Психіатрія» для роботи на вул. Городоцькій, 207. Заклад за цією адресою ліквідовано 2 лютого 2026 року, зазначено в ліцензійному реєстрі МОЗ. Що стосується ліцензії для роботи на вул. Грінченка, 10 у Львові, то в ліцензійному реєстрі МОЗ станом на понеділок, 3 серпня, такого документа немає.

Додамо, що згадувана вище клініка «Аксіома Медікал» також працювала на вул. Городоцькій, 207. Відповідну ліцензію вона отримала 19 лютого 2026 року, а відкрилась у червні, проте пропрацювала лише три дні.

Місце розташування та напрямок роботи – не єдине, що пов’язує медичний центр «Шанс» і клініку «Аксіома Медікал». Обидві компанії фігурують у кримінальному провадженні, відкритому в Харкові щодо незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх аналогів. Ідеться про ймовірну змову керівників закладів, які не контролювали внесення пацієнтів на замісній підтримувальній терапії у відповідний реєстр, що дозволило пацієнтам купувати наркотичні засоби в обох клініках, а закладам – заробляти на цьому.