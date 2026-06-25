Люди прийшли з плакатами

У четвер, 25 червня, у Львові мешканці вул. Городоцької, 226а влаштували чергову акцію проти діяльності приватної львівської клініки «Аксіома Медікал», яка надає замісну терапію людям із наркозалежністю. Мешканці скаржаться на неадекватну поведінку пацієнтів клініки та побоюються за власну безпеку і безпеку своїх дітей.

Мешканці вул. Городоцької, 226а зібралися біля «Аксіома Медікал» о 07:30. Люди прийшли з плакатами, на яких було написано, зокрема: «Захистіть наш район», «Діти мають право на безпечний двір», «Ні наркотикам біля дітей», «Діти мають бачити майбутнє, а не шприци», «Лікування чи бізнес».

Мешканці кажуть, що заклад почав приймати клієнтів ще до офіційного відкриття.

«Ще з минулої середи почався наплив людей із наркозалежністю. Хоча відкриття було начебто цього понеділка. Вони поводяться неадекватно, ходять, щось шукають і не можуть пояснити, що саме. Тепер всюди розкидані упаковки від препаратів, шприци. У нас був підпал дерева. Тобто офіційного відкриття не було, а діяльність уже велася. Як таке може бути? Ми не проти терапії, ми проти того, щоб люди з наркозалежністю перебували в нашому подвір’ї, біля будинку. Не за два метри від нашого подвір’я і не за п’ять метрів від нашого будинку. Наші діти бояться виходити на вулицю», – розповів мешканець Юрій.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Усі фото ZAXID.NET

Мешканці кажуть, що виходять на мирні акції, щоб їх побачила і почула як місцева, так і державна влада. Також мешканці регулярно збираються, щоб стежити за порядком.

«Основна проблема в тому, що люди з наркозалежністю ходять нашою територією, залишають сміття. Вони часом бувають агресивними», – додала учасниця акції Марта.

Мешканці також кажуть, що вже неодноразово ставали свідками того, як люди вживали невідомі речовини поблизу будинку.

«Такі заклади не можна розміщувати біля житлових будинків. Вони одразу розводять ці препарати й вводять собі. Чим і як їх тут лікують, я не знаю, бо вони виглядають як зомбі. Ми не знаємо, чого від них чекати. Де діти мають гуляти? Зараз літо, а діти сидять удома. Наш район і так часто обстрілюють, діти постійно бігають в укриття, а тепер ще й проблема з наркозалежними. Діти з вікон бачать наркоманів», – розповіла учасниця акції Наталія Зайцева.

ZAXID.NET вдалося поспілкуватися і з одним із клієнтів «Аксіома Медікал», який прийшов за метадоном.

«Я хвора людина, я наркозалежний. Я приймаю метадон, ці ліки потрібні, щоб зняти абстинентний синдром. Завдяки цим таблеткам я став менш залежним. Раніше я вживав вуличний метадон, а тепер аптечний. Він має слабшу дію, і я реально став менше вживати», – розповів Сергій.

Поки ZAXID.NET перебував на місці події, клініка так і не відкрилася, хоча, за словами як мешканців, так і клієнтів, вона зазвичай працює з 08:00.

Згодом учасники акції від входу до клініки перемістилися до дороги. Люди ходили пішохідним переходом, не перешкоджаючи руху транспорту. Мешканці кажуть, що виходитимуть на мирні акції доти, доки не доможуться закриття закладу.

Як раніше писав ZAXID.NET, міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до поліції та Міністерства охорони здоров’я через діяльність приватної львівської клініки «Аксіома медікал», яка надає замісну терапію наркозалежним.