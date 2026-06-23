Приводом для звернення стали скарги мешканців, де нещодавно відкрилася клініка

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до поліції та Міністерства охорони здоров’я через діяльність приватної львівської клініки «Аксіома медікал», яка надає замісну терапію наркозалежним. Приводом для звернення стали скарги мешканців, де нещодавно відкрилася клініка. Про це у вівторок, 23 червня, повідомив керуючий справами виконавчого комітету ЛМР Євген Бойко.

Як йдеться в повідомленні, до міської ради надійшли звернення від мешканців, які проживають на вул. Городоцькій, 226, на діяльність філії приватної наркологічної клініки «Аксіома медікал», яка відкрилася у їхньому кварталі. Зокрема, мешканці зазначають, що заклад функціонує в безпосередній близькості до житлової забудови, дитячого майданчика, дошкільного закладу та церкви, а прибудинкова територія стала місцем постійного перебування клієнтів клініки.

«Ми зустрілися з мешканцями та представниками закладу, щоб детально розібратися в ситуації. Позиція громади є зрозумілою. Ніхто не заперечує права людей на лікування та медичну допомогу. Водночас мешканці мають право на безпеку, порядок і комфортне середовище поруч зі своїми домівками», – зазначив Євген Бойко

У зверненні до поліції та МОЗ міський голова Львова Андрій Садовий просить перевірити законність діяльності закладу та дотримання ним усіх вимог законодавства, забезпечити належні заходи безпеки для мешканців та перевірити законність діяльності закладу та дотримання ним усіх вимог законодавства.

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До слова, у вівторок, 23 червня, мешканці будинку, поблизу якого відкрили клініку замісної терапії, вийшли на акцію протесту. За їхніми словами, приміщення закладу не відповідає необхідним нормам і вимогам, а перебування клієнтів клініки створює проблеми для жителів навколишніх будинків.

Фото Лідії Зайцевої

Нагадаємо, 18 червня на засіданні Львівської міськради депутати повторно обговорили діяльність приватної клініки «Аксіома медікал». За словами мешканців, вони неодноразово звертали увагу на проблеми, які, на їхню думку, пов’язані з роботою медзакладу. Йдеться, зокрема, про випадки неналежної поведінки окремих відвідувачів, а також виявлення використаних шприців на прилеглій території.

Депутатка фракції «Європейська солідарність» Лейла Мелесова-Вальчак повідомила, що раніше клініка функціонувала на вулиці Олени Степанівни, 49 у Львові, однак після численних звернень місцевих жителів змінила адресу розташування. Відтак міський голова доручив підготувати лист керівнику поліції Львівщини, а також звернення до прем’єр-міністра та міністра МВС з проханням врегулювати питання діяльності таких закладів на державному рівні.

Варто зазначити, що питання роботи клініки «Аксіома медікал» уже розглядали на сесії Львівської міської ради у листопаді 2025 року. Тоді міський голова також наголошував на необхідності залучення правоохоронних органів до перевірки.

До слова, в судовому реєстрі є чимало рішень щодо численних випадків, пов'язаних з незаконним виписуванням лікарями клініки «Аксіома медікал» препаратів, що містять наркотичні речовини. ZAXID.NET писав, що львівський суд виніс вирок лікарю-психіатру клініки «Аксіома медікал» Андрію Гавгуну, який незаконно виготовляв фальшиві рецепти на сильнодіючі ліки. Тоді слідство встановило декілька десятків фактів підроблення офіційних бланків, в яких він вказував дані пацієнтів, які не зверталися до клініки. Серед іншого у бланку зазначалися снодійні чи седативні лікарські засоби.