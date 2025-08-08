Галицький районний суд виніс вирок лікарю-психіатру приватної львівської клініки «Аксіома Медікал» Андрію Гавгуну, який незаконно виготовляв фальшиві рецепти на сильнодіючі ліки. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, Андрій Гавгун працює лікарем-психіатром у приватній клініці «Аксіома Медікал», що на вул. Олени Степанівни, 49. За версією слідства, у лютому 2024 року разом зі спільниками він організував виготовлення фіктивних рецептів на ліки. Для цього він придбав бланки форми Ф-1, які дозволяють пацієнтам купувати сильнодіючі медикаменти.

Слідчі встановили декілька десятків фактів підроблення офіційних бланків, в яких він вказував дані пацієнтів, які не зверталися до клініки. Серед іншого у бланку зазначались снодійні чи седативні лікарські засоби. На основі цих рецептів купували ліки у аптеці на вул. Городоцькій, 215.

Андрію Гавгуну повідомили про підозру у підробленні документів та пособництві в незаконному придбанні сильнодіючих лікарських засобів за ст. 358, ст. 27 і ст. 321 ККУ. В суді медик свою провину визнав і підтвердив обставини справи. Він просив суд суворо його не карати.

Враховуючи обставини справи, суддя Ольга Павлюк визнала Андрія Гавгуна винним та призначила сукупно 3 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від покарання, обмежившись умовним терміном на рік. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.