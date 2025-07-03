Рішенням Львівської облради від 2017 року Тулиголівська тублікарня припинила свою діяльність

Городоцький районний суд Львівської області 27 червня виніс вирок колишньому головному лікарю комунального закладу Львівської облради «Тулиголівська туберкульозна лікарня» Василю Довгуню та бухгалтерці Надії Хомік (Бень) за надмірно виплачені зарплати на загальну суму понад 816 тис. грн. За привласнення грошей колишній керівник лікарні та бухгалтерка отримали умовне покарання.

За матеріалами справи, у 2014-2016 роках тодішній керівник Тулиголівської туберкульозної лікарні Василь Догунь та бухгартерка Надія Хомік (Бень) вносили у бухгалтерські документи неправдиві відомості щодо розміру заробітної плати. Таким чином на зарплати директору, бухгалтерці та іншим працівникам лікарні було зайво виплачено понад 816 тис. грн, що призвело до заподіяння шкоди медичному закладу у великих розмірах.

Обвинувачені свою вину у скоєному визнали та у червні цього року уклали угоду з прокурором, яку затвердив суд.

Суддя Ангеліна Малахова-Онуфер визнала Василя Догуня та Надію Хомік (Бень) винними у заволодінні майном у великих розмірах (ч.4. ст. 191 ККУ) та призначила їм покарання – по п’ять років позбавлення волі з позбавленням права обіймати керівні посади в закладах комунальної та державної форми власності на строк три роки. Водночас вироком суду обох обвинувачених звільнили від основного покарання, призначивши умовні терміни по два роки. Вирок ще може бути оскаржений.