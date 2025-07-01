Ремонт санаторію за 5 млн грн здійснювала київська фірма

Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомило про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства «Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло”» та підряднику у заволодінні майже 1,3 млн грн бюджетних коштів під час ремонту приміщень санаторію.

Як повідомили у вівторок, 1 липня, у БЕБ Львівщини, у 2022 році підозрювані привласнили бюджетні кошти під час ремонту приміщень житлових корпусів санаторно-курортного лікувального центру, які були призначені для проживання внутрішньо переміщених осіб.

«Для реалізації злочинної схеми посадовець погодив наданий підрядником акт виконаних будівельних робіт на об’єкті та довідку про їх вартість із значним завищенням та збільшеним обсягом. Внаслідок цього приватна компанія безпідставно отримала майже 1,3 млн грн», – сказано у повідомленні БЕБ.

У 2022 році у санаторії проводили ремонтні роботи, облаштовуючи його для проживання переселенців

Детективи повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства та представнику підрядної організації. Їх підозрюють у заволодінні бюджетними коштами та службовому підробленні офіційних документів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 ККУ). Невдовзі суд обере їм запобіжні заходи. Також слідчі перевіряють законність використання коштів фігурантами на відновлення інших об’єктів.

У БЕБ не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, йдеться про розкрадання коштів під час ремонту санаторію «Шкло» для облаштування там тимчасового житла для переселенців.

У грудні 2022 року в.о. директора санаторію «Шкло» Дмитро Головко за результатами тендеру уклав договір із київським ТОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» на поточний ремонт приміщень санаторію. Роботи мали бути виконані упродовж грудня 2022 року, їх вартість становила 5 млн грн.

Власником ТОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» є киянин Володимир Швець, який був підписантом угоди про підряд.