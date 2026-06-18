Мешканці скаржаться на приватну клініку у Львові, де лікують наркозалежних

На засіданні Львівської міськради у четвер, 18 червня, депутати знову обговорили діяльність приватної клініки «Аксіома медікал», яка надає замісну терапію наркозалежним. Мешканці житлових районів скаржаться на поведінку пацієнтів клініки. Міський голова Андрій Садовий доручив підготувати низку звернень щодо цієї проблеми.

Депутатка від «Європейської солідарності» Лейла Мелесова-Вальчак наголосила, що приватна клініка «Ансіома медікал» діяла на вул. Олени Степанівни,49 у Львові. Після скарг мешканців клініка переїхала в інше місце, однак проблему це не вирішило.

«До мене звернулися мешканці вул. Городоцької, 207. Це теж спальний район. Якщо ми одних мешканців від цієї клініки врятували, інші починають потерпати», – наголосила депутатка.

З її слів, жителі мікрорайону скаржаться на розкидані шприци, вживання наркотичних засобів відвідувачами клініки поруч з ліцеєм, училищами, дитячими секціями.

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«Був випадок, коли поліція затримала людину під дією наркотиків з вогнепальною зброєю. Люди в такому стані фактично лякають мешканців. Нам потрібно рятувати мешканців від цієї клініки», – вважає Лейла Мелесова-Вальчак.

Депутатка звернулася в прокуратуру та поліцію, щоб припинити діяльність клініки в спальних районах. Також запропонувала звернутися до МОЗ про позбавлення клініки ліцензії.

Міський голова доручив підготували лист керівнику поліції Львівщини, а також звернення до прем’єр-міністра та міністра МВС з проханням врегулювати питання діяльності таких закладів на державному рівні.

Зазначимо, у листопаді 2025 року на сесії ЛМР вже озвучували проблему діяльності клініки «Аксіома медікал». Тоді міський голова наголосив на необхідності звернутися до правоохоронців.