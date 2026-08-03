Інцидент стався на території комплексу «Деренівська купіль» у селі Нижнє Солотвино

Ужгородський міськрайонний суд визнав працівницю ТОВ «Саламандра Закарпаття» Надію Сірко винною у привласненні чужого майна та призначив їй 5 років ув’язнення, замінивши реальний термін покарання на 1 рік іспитового строку.

Як йдеться у вироку від 21 липня, інцидент стався увготелі на території відомого санаторно-курортного комплексу «Деренівська купіль» у селі Нижнє Солотвино біля Ужгорода.

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Обвинувачена працювала адміністраторкою готелю з квітня 2024 року. Упродовж вересня-жовтня 2025 року Надія Сірко кілька разів анульовувала оплату за проживання гостей в автоматизованій системі готелю та не вносила грошей до каси, загалом завдавши збитків компанії на 59,7 тис. грн.

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Під час судового засідання Надія Сірко визнала свою вину. Вона запевнила, що в майбутньому таке не повториться і попросила суворо її не карати. Суд також врахував, що обвинувачена повністю компенсувала завдану шкоду, активно сприяла розкриттю правопорушення та перерахувала гроші на підтримку ЗСУ.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Тамаз Деметрадзе визнав Надію Сірко винною у привласненні чужого майна та несанкціонованих діях з інформацією, яка оброблюється комп’ютерами, і призначив їй 5 років ув’язнення з позбавленням права 1 рік обіймати посади, пов’язані з матеріальною відповідальністю та роботою автоматизованих систем і комп`ютерних мереж.

Реальний термін покарання суд замінив на 1 рік іспитового строку. На вирок можуть подати апеляцію.