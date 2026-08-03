Олександр Баньков перебуватиме у СІЗО до 30 вересня

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому державному секретарю Міністерства закордонних справ Олександру Банькову, якого підозрюють в організації схеми з привласнення понад 37 млн грн міжнародної допомоги Україні. Про це у понеділок, 3 серпня, повідомило «Суспільне» з зали суду.

Слідчий суддя Андрій Біцюк частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та постановив взяти Банькова під варту на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Прокурор просив застосувати арешт із альтернативною заставою у 15 млн грн, тоді як захист наполягав на домашньому арешті, вважаючи тримання під вартою надмірним запобіжним заходом.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

У разі внесення застави на підозрюваного покладуть низку процесуальних обов'язків. Зокрема, йому заборонять залишати Київ без дозволу слідства, спілкуватися зі свідками та іншими фігурантами провадження, зобов'яжуть здати закордонний паспорт і носити електронний засіб контролю.

Під час судового засідання сторона обвинувачення заявила, що Баньков навіть після звільнення з посади мав можливість впливати на питання виїзду окремих осіб за кордон.

За даними слідства, він неодноразово сприяв іншому підозрюваному Владиславу Рєзнікову у вирішенні проблем із перетином державного кордону. Також, коли Рєзнікова затримали працівники ТЦК, Баньков підписав лист до Рівненського територіального центру комплектування, в якому зазначалося, що той нібито проходить процедуру призначення радником МЗС. За версією слідства, це дозволило йому уникнути мобілізації.

За інформацією НАБУ та САП, Баньков разом із колишнім керівником апарату МЗС Рамізом Рамазановим, головою громадської організації «Центр сприяння міжнародного співробітництва» Владиславом Рєзніковим та бухгалтеркою Оленою Корницькою створили організовану групу для привласнення благодійних коштів.

За дорученням Банькова з рахунків посольства України в Японії на рахунок підконтрольної громадської організації двома траншами було перераховано 1 млн доларів. Крім українського дипломатичного представництва в Японії, потерпілою стороною у справі також вважають американську організацію Renew Democracy Initiative (RDI), яка надала допомогу в розмірі 750 тис. доларів.