Румунія намагається зберегти роботу одного з реакторів атомної електростанції «Чернаводе»

Румунська армія розпочала операцію з підриву скелі на Дунаї, щоб змінити напрямок течії річки та забезпечити водою атомну електростанцію «Чернаводе». Причиною стали рекордно низький рівень води та тривала посуха. Про це у неділю, 2 серпня, повідомив телеканал Digi24.

У неділю, 2 серпня румунські військові почали підривати скелю Пиржоая в районі рукава Бала. Завдання операції – перенаправити більший обсяг води до рукава Старий Дунай, звідки здійснюється водозабір для охолодження реакторів АЕС «Чернаводе». Наразі значна частина потоку проходить через рукав Бала, що створює ризики для роботи станції.

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За даними Міністерства оборони Румунії, до операції залучили понад 100 військовослужбовців і 16 одиниць техніки. Перед основними роботами бойові водолази-сапери провели тестові підриви невеликими зарядами.

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Перший вибух відбувся після 12:00 із використанням 2 кг вибухівки, другий – близько 14:00 із зарядом у 30 кг. Вибухівку заклали у трьох точках на глибині близько шести метрів. Втім, заступник командувача Військово-морських сил Румунії контрадмірал Марчел Некулає повідомив, що порода виявилася значно твердішою, ніж очікували. Через це після двох вибухів скеля не зруйнувалася. Операцію планують продовжити 3 серпня, поступово збільшуючи потужність зарядів.

Крім того, на ділянці мають встановити чотири баржі з приблизно 500 т каміння, щоб змінити напрямок течії. Водночас Румунська водна адміністрація попередила, що операція є надзвичайно складною і не гарантує бажаного результату.

Як впливає обміління Дунаю на енергетику

Через тривалу посуху рівень Дунаю впав до історичного мінімуму, що вже вплинуло на енергетику та судноплавство в кількох країнах регіону.

У Румунії через обміління річки в повіті Долж застрягли баржі та круїзні судна, а Міністерство енергетики скликало нараду з великими промисловими споживачами, щоб обговорити перенесення частини виробництва на денні години.

Проблеми виникли й у Сербії, де нижче від запланованих показників працює гідроелектростанція «Залізні ворота».

Найскладніша ситуація наразі склалася в Угорщині. Наприкінці липня керівництво АЕС «Пакш» попередило про можливу повну зупинку станції через критичне падіння рівня Дунаю. Уже в ніч на 2 серпня на станції відключили ще один енергоблок, а останній, який працює на половині потужності, можуть зупинити, якщо рівень води й надалі знижуватиметься.

У середині липня Україна запропонувала зменшити скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 70 м3 за секунду, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи. Після звернення молдовської сторони Київ погодився до кінця липня залишити чинний режим скидання води. Водночас 17 липня міністр довкілля Молдови Георге Хаждер попереджав, що через зниження рівня води у Дністровському водосховищі Кишинів може зіткнутися з перебоями водопостачання.