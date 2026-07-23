Іон Чебан звернувся до президента України Володимира Зеленського

Мер Кишинева Іон Чебан звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом особисто долучитися до вирішення ситуації, пов'язаної з можливими перебоями з водопостачанням у Молдові. Водночас таку заяву розкритикував міністр довкілля Молдови Георге Хаждер. Про це у середу, 22 липня, повідомило видання Newsmaker.

Чебан заявив, що направить листа президенту України від свого імені, а також від імені жителів Кишинева та центральної частини країни, у якому він попросить Володимира Зеленського особисто сприяти вирішенню питання водопостачання у столиці. Чебан висловив переконання, що українська влада не допустить виникнення водної кризи для жителів Молдови.

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Він також наголосив, що не довіряє керівництву своєї країни та сумнівається в його здатності ефективно впоратися з можливою кризою. У відповідь міністр довкілля Георге Хаждер розкритикував позицію мера, наголосивши, що міська влада мала б зосередитися на модернізації водопровідної інфраструктури столиці, а не перекладати відповідальність на Україну. За словами міністра, у Кишиневі експлуатують застарілі мережі та водозабірну станцію, збудовану ще у 1974 році, яка потребує оновлення відповідно до сучасних умов.

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«Йдеться про застарілі труби в Кишиневі, які можуть вийти з ладу в будь-який момент, про застарілу водозабірну станцію, побудовану в 1974 році. Нам потрібна нова станція, адаптована до нових умов. Тому йому було б краще зайнятися тим, що він зобов’язаний робити, і залишити ці проблеми, які здебільшого не стосуються тієї чи іншої країни, бо йдеться про зміну клімату, йдеться про воду, яка менше накопичується у водосховищі», – розповів Хаждер.

Проблема з водопостачанням у Молдові і до чого тут Україна

У середині липня Україна запропонувала зменшити скидання води з Дністровського водосховища зі 100 до 70 м3 за секунду, щоб зберегти запаси на випадок тривалої посухи. Після звернення молдовської сторони Київ погодився до кінця липня залишити чинний режим скидання води. Водночас 17 липня міністр довкілля Молдови Георге Хаждер попереджав, що через зниження рівня води у Дністровському водосховищі Кишинів може зіткнутися з перебоями водопостачання. Тоді Чебан назвав проблему штучною та звинуватив центральну владу в спробі залишити столицю без води.

Нагадаємо, після російської ракетно-дронової атаки на Дністровську ГЕС 7 березня у річці Дністер зафіксували забруднення технічними мастилами. За даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства, причиною став витік ракетного палива, яке після удару потрапило у водойму та почало поширюватися вниз за течією, зокрема у напрямку Молдови.