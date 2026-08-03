До нової бригади вже призначили офіцерський склад і укомплектували особовий склад

Білорусь розпочала формування нової десантно-штурмової бригади, яка дислокуватиметься поблизу кордону з Україною. Про це у неділю, 2 серпня, повідомив командувач сил спеціальних операцій Збройних сил Білорусі Олександр Іллюкевич.

За його словами, формування нового військового підрозділу вже триває. Наразі створено один батальйон, а до кінця року планується сформувати ще один.

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«Ми вже приступили до формування військових частин, сформовано один батальйон. Цього року ми формуємо ще батальйон, підрозділи бойового забезпечення, артилерійські, зенітні підрозділи, розвідувальні», – заявив Іллюкевич.

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За його словами, до складу нової бригади також увійдуть підрозділи бойового забезпечення, артилерійські та зенітні частини, а також розвідувальні підрозділи.

Відомо, що до нової бригади вже призначили офіцерський склад і укомплектували особовий склад.

Підрозділ базуватиметься неподалік Гомеля – міста на південному сході Білорусі, розташованого поблизу державного кордону з Україною.

Нагадаємо, раніше ексголовнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Росія готує нові варіанти наступальних дій, зокрема на Чернігівському напрямку. За його словами, російський диктатор Владімір Путін поставив завдання розробити плани нових наступів, у тому числі з території Білорусі, з метою захоплення Києва та інших українських територій. Водночас Сирський зазначав, що не впевнений у готовності самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка знову надати свою територію для такого наступу, однак українське командування враховує і цей сценарій.