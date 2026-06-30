Олександр Сирський повідомив про підготовку ЗСУ до нових наступів росіян

Головнокомандувач Збройних сил України попередив про намір Росії розпочати новий наступ – на Чернігівську область. Про це Олександр Сирський розповів в інтервʼю для ТСН у вівторок, 30 червня.

За словами Олександра Сирського, російський диктатор Владімір Путін хоче захопити Київ та інші території України. Тому він наказав Генштабу Збройних сил РФ розробити варіанти нових наступів, у тому числі й з території Білорусі. Водночас Олександр Сирський сумнівається, що Алєксандр Лукашенко погодиться ще раз надати росіянам територію Білорусі для їхнього наступу, однак ЗСУ не виключають такої можливості.

«Найбільш ймовірний варіант, який підтверджується кількома даними, можливі наступальні дії на півночі з Брянської області. Це реалістичний варіант, до якого ми готуємось. Наступ не на Київ, а на Чернігівську область. З метою захоплення територій, просування вглиб, щоб таким чином відволікти наші війська з основних важливих напрямків, у тому числі тих, де ми проводимо активні дії», – сказав Олександр Сирський.

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни мають намір використати територію Білорусі для нового наступу на Київщину, Чернігівщину або на одну з країн НАТО. Президент попередив лідера Білорусі Алєксандра Лукашенка, що участь у війні проти України матиме наслідки для його країни.

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