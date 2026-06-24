Володимир Зеленський повідомив, що у Білорусі перестали працювати ретранслятори для російських дронів

Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори для коригування ударів російських дронів по Україні, розташовані у Білорусі, припинили роботу. Про це президент України сказав під час спілкування з журналістами, передає hromadske.

За словами Володимира Зеленського, ретранслятори, які росіяни використовували для коригування дронових ударів по Україні, припинили працювати у понеділок, 22 червня. Про це президенту доповіли Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та розвідка. Однак наразі невідомо, чи демонтували їх.

«Чи демонтували їх, чи ні, я, чесно кажучи, поки що не знаю. Але ми працюємо над цим, і я дуже уважно слідкую і щоденні доповіді отримую. Факт, що ретранслятори на сьогодні не працюють», – цитує Володимира Зеленського «Українська правда».

Нагадаємо, 19 червня Володимир Зеленський повідомив, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення ударів. Президент України висунув ультиматум Мінську – демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. В іншому випадку – Україна зробить це самостійно.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Ще раніше, 15 травня, президент повідомляв, що Росія має намір використати територію Білорусі для нового наступу на Київщину та Чернігівщину або на одну з країн НАТО.