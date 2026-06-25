Володимир Зеленський повідомив про підготовку у Білорусі до розширення війни Росії проти України

Володимир Зеленський після доповіді начальника Головного управління розвідки Олега Луговського повідомив, що у Білорусі триває підготовка до можливого наступу росіян. Про це свідчить будівництво спеціальної інфраструктури вздовж українсько-білоруського кордону. Про це президент України повідомив у своїх соцмережах у четвер, 25 червня.

Українська розвідка доповіла президенту, що на території Білорусі триває підготовка до розширення війни Росії проти України. Володимир Зеленський зауважив, що ці заходи відбуваються під впливом Росії. Йдеться про будівництво вздовж кордону з Україною доріг та складів для боєприпасів.

«Вздовж нашого державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, які не мають жодного іншого сенсу, крім воєнного. Це прикордонні напрямки Кобринь – Ковель, Іванове – Маневичі, Лунинець – Сарни, Речиця – Коростень та Гомель – Чернігів. Знаємо, що в російських документах це описується саме в контексті завдань так званої “СВО”», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що Мінську донесли позицію Києва щодо співпраці з Росією, спрямованої на затягування війни та її розширення.

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«Білорусь знає, які кроки потрібні з її боку для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 15 травня Володимир Зеленський повідомив, що росіяни мають намір використати територію Білорусі для нового наступу на Київщину, Чернігівщину або на одну з країн НАТО.

21 травня стало відомо, що на тлі українські спецслужби, правоохоронці, військові та прикордонники запроваджують у Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях безпрецедентні заходи безпеки. Зокрема, там збільшили кількість сил та техніки. Того дня Володимир Зеленський попередив лідера Білорусі Алєксандра Лукашенка, що участь у війні проти України матиме наслідки для його країни.

19 червня стало відомо, що на території Білорусі вздовж кордону з Україною розміщені ретранслятори, що використовуються росіянами для наведення дронових ударів. Володимир Зеленський закликав Мінськ демонтувати чи вимкнути обладнання протягом тижня. Він також зазначив, що через тиждень Україна самостійно припинить їхню роботу.

24 червня Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі припинили роботу. Однак невідомо, чи були вони демонтовані.