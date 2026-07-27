Колишнього державного секретаря МЗС Олександра Банькова підозрюють у розкраданні 37 млн грн

Національне антикорупційне бюро викрило колишніх співробітників Міністерства закордонних справ за підозрою у розкраданні 37 млн грн пожертв від іноземних донорів, спрямованих на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення. Про це у понеділок, 27 липня, повідомили на сайті НАБУ.

За даними правоохоронців, колишній державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих, які працювали в українських дипломатичних установах за кордоном, перераховувати фінансову допомогу на рахунок підконтрольної громадської організації. Висновок експертизи свідчить, що гроші, отримані організацією, юридично вважалися цільовими бюджетними коштами спеціального фонду МЗС України.

За версією слідчих, надалі гроші перераховували на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та компаній, звідки їх спрямовували до конвертаційних центрів і переводили у готівку. Легалізовані гроші, за даними правоохоронців, учасники схеми витрачали на власні потреби.

Фігуранти підробляли документи та оформлювали грантові угоди з неправдивими даними, щоб створити видимість законної діяльності громадської організації. Встановлено, що учасники схеми таким чином легалізували понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн доларів на момент вчинення злочину).

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Наразі НАБУ оголосило чотирьом фігурантам підозри у привласненні майна та легалізації грошей, отриманих незаконним шляхом. Підозри отримали колишні працівники МЗС та громадської організації. За даними Центру протидії корупції, йдеться про:

колишнього державного секретаря МЗС Олександра Банькова ;

; екскерівника держапарату МЗС та чинного радника Постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві Раміза Рамазанова ;

; керівника підконтрольної громадської організації «Центр сприяння міжнародному співробітництву» Владислава Резнікова ;

; бухгалтера громадської організації.

У Міністерстві закордонних справ прокоментували повідомлення НАБУ про викриття колишніх співробітників. Там заявили, що відомство сприяло розслідуванню.

«У МЗС завжди була і є нульова толерантність до проявів протиправної діяльності, зокрема пов’язаної з корупційними правопорушеннями. Міністерство ніколи не покривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ також є частково результатом внутрішнього аудиту МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами», – цитує «Радіо Свобода» заяву МЗС.

Нагадаємо, 24 червня стало відомо, що правоохоронці оголосили підозру колишньому міністру охорони навколишнього природного середовища Віктору Бойку. Йому інкримінують заволодіння 5,6 млн грн грантових коштів, виділених підконтрольному йому підприємству. Бойко обіймав посаду міністра за президентства Віктора Януковича.

На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції можна знайти декларації Раміза Рамазанова та Олександра Банькова.

Раміз Рамазанов у декларації за 2025 рік задекларував 20% власності на квартиру площею 90 м² у Києві, якою спільно володіє ще з чотирма родичами. Також він вказав квартиру в Києві площею 47 м², якою користується тимчасово і яка належить Алі Рамазанову, а також квартиру в Києві площею 70 м², яку набув у березні 2025 року.

Також Раміз Рамазанов задекларував два автомобілі: Ford Mustang 2016 року випуску, який перебуває у його власності, та Tesla Model 3 2019 року випуску, що належить його дружині.

У 2025 році Раміз Рамазанов заробив у МЗС 437 тис. грн (брутто, тобто до вирахування податків та обов'язкових зборів). Також він задекларував 5,250 млн грн компенсаційних виплат в іноземній валюті, які отримав від МЗС.

Подружжя також задекларувало значні суми готівки. Дружина Наталія Рамазанова зберігає 20 тис. доларів, а Раміз Рамазанов – 24 тис. доларів і 438 тис. грн.

Олександр Баньков у декларації за 2025 рік вказав квартиру дружини у Борщагівській ТГ площею 42,5 м², набуту у 2015 році; ще одну квартиру в Києві площею 80 м², у якій дружина володіє 33%, набуту у 1997 році; а також квартиру в Києві площею 99 м², набуту у 2020 році. Також у власності дружини задекларований Volkswagen Tiguan 2019 року випуску.

У МЗС Баньков заробив за 2025 рік 1,74 млн грн. У готівці чиновник зберігав 25 тис. доларів та 27 тис. грн.

За даними бізнес-пошукової системи YouControl, ГО «Центр сприяння міжнародному співробітництву» у грудні 2021 року зареєстрували Владислав Резніков і Євгеній Липовенко.