«Ощадбанк» підвищив комісію за обслуговування неактивних рахунків

Із 1 серпня державний «Ощадбанк» підвищить плату за обслуговування неактивних карткових рахунків. Щомісячна комісія зросте до 150 грн. Це підтвердили ZAXID.NET у банку.

«Нові тарифи стосуються карткових рахунків, за якими не проводили жодних операцій упродовж 12 місяців і більше», – пояснили в «Ощаді». Якщо на такому рахунку залишаються гроші, банк автоматично списуватиме 150 грн щомісяця.

Таким чином, за рік власник неактивного рахунку може сплатити 1800 грн замість нинішніх 1200 грн.

Водночас, якщо на рахунку немає грошей, комісія не нараховується, а заборгованість не буде формуватися.

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У банку також зауважили, що уникнути списання можна, якщо хоча б раз на рік здійснити будь-яку операцію за рахунком, наприклад поповнити його навіть на невелику суму, чи здійснити переказ між картками.

Перегляд тарифів є частиною оновлення умов обслуговування клієнтів. Раніше, з 1 липня, «Ощадбанк» скасував комісію за поповнення карток через мобільний застосунок. Водночас підвищив окремі інші тарифи, зокрема за зняття готівки в банкоматах інших банків і перекази між картками різних банків.

За даними НБУ, станом на 1 травня 2026 року «Ощадбанк» обслуговував 12,5 млн вкладників-фізичних осіб, а загальний обсяг коштів на їхніх рахунках становив 247,5 млрд грн.