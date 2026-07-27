Виплати за програмою Нацкешбеку отримують уже 5 млн українців

До державної програми «Національний кешбек» приєдналися ще два банки – «Кредобанк» і «Банк Альянс». Відтепер програма співпрацює вже з 22 банками. Про це повідомило у понеділок Міністерство економіки та довкілля.

У міністерстві зазначили, що розширення мережі банків-партнерів зробить програму доступнішою для українців у різних регіонах, адже завдяки цьому більше людей зможуть оформити кешбек через банк, яким уже користуються, без потреби відкривати нову картку.

За словами урядовців, це також має спростити участь у програмі, залучити нових користувачів і водночас збільшити підтримку українських виробників.

Наразі до програми «Національний кешбек» підключені 22 банки, серед яких «ПриватБанк», «Ощадбанк», Monobank, «Райффайзен Банк», ПУМБ, «Укргазбанк», «Укрсиббанк», Sense Bank, «А-Банк», «Кредобанк», «Банк Альянс» та інші.

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За останні два місяці кількість учасників програми зросла майже на 500 тис. людей. Наразі виплати за програмою отримують вже понад 5 млн українців.

Програма передбачає компенсацію за купівлю товарів українського виробництва у розмірі 15% або 5% залежно від категорії товару. Зараз у ній зареєстровано понад 422 тис. товарів від більш ніж 2 тис. українських виробників, а також майже 1,5 тис. торговельних мереж і магазинів по всій країні.

Нагадаємо, у травні 2026 року Кабінет Міністрів продовжив дію програми «Національний кешбек» до 30 квітня 2028 року. Водночас 31 травня завершилася державна програма кешбеку на пальне, якою скористалися майже 2,3 млн українців.