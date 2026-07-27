Доцентку затримали після одержання хабаря

Доцентка Київського національного університету культури і мистецтв обіцяла допомогти чоловіку вступити заради отримання відстрочки. Свої послуги вона оцінювала у «10 кілограм смородини», маючи на увазі 10 тис. доларів.

Як повідомила Київська міська прокуратура 27 липня, викладачка університету обіцяла домовитись про вступ чоловіка до коледжу заради отримання відстрочки. За 10 тис. доларів він мав фіктивно вчитися на менеджера технологій. У цю суму уже включили допомогу зі здачею усіх сесій.

Йому потрібно було додатково заплатити лише 35 тис. грн за рік навчання. Загалом статус студента, зі слів підозрюваної, дозволить чоловіку отримати відстрочку на наступні три роки – саме стільки триватиме його навчання.

Під час особистої зустрічі жінка пояснила порядок оформлення документів та завуальовано називала гроші, які хоче отримати за свої послуги – «10 кілограмів смородини».

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Затримали її одразу після одержання хабаря. Їй повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Підозрювана перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Із судового реєстру відомо, що підозрювана працює на посаді доцентки Київського національного університету культури і мистецтв.

Нагадаємо, що весною СБУ, поліція та Офіс генпрокурора викрили схему розкрадання грошей у Київському університеті культури. Підозрювані подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. Тоді заклад очолював Михайло Поплавський.