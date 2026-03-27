Провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури

СБУ, поліція та Офіс генпрокурора викрили схему розкрадання грошей у Київському університеті культури. Підозрювані подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. Тоді заклад очолював Михайло Поплавський. За даними «РБК-Україна», до нього також прийшли з обшуками.

Як повідомила СБУ та ОГП 27 березня, у Києві викрито посадовців, які розкрадали гроші через махінації зі штатним розписом Київського університету культури. За даними слідства, фігуранти подавали до Міносвіти штучно завищену кількість студентів, які мали навчатися в університеті протягом 2022-2024 років. При цьому загалом у ці роки виш отримав від держави понад 760 млн грн для забезпечення освітнього процесу. Частину цієї суми учасники схеми привласнили.

За версією правоохоронців, до офіційних документів могли вноситися недостовірні відомості щодо студентів і науково-педагогічних працівників, що давало підстави для безпідставного збільшення обсягів фінансування. Крім того, перевіряється інформація про можливе включення до звітності осіб, які фактично належали до приватного навчального закладу та не мали права брати участь у відповідній бюджетній програмі. За попередніми даними внаслідок таких дій державі завдано шкоди в особливо великих розмірах.

У межах досудового розслідування кримінального провадження 27 березня за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора слідчі ГУНПУ за оперативного супроводу СБУ провели понад 20 обшуків за місцями проживання причетних осіб, а також у приміщеннях Київського університету культури.

Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, жорсткі диски та печатки підприємств, які можуть містити докази протиправної діяльності. Триває досудове розслідування, встановлюються всі обставини вчинення ймовірного злочину та повне коло причетних осіб.

Хто такий Михайло Поплавський?

76-річний Михайло Поплавський відомий, як співак, продюсер та автор мистецьких проєктів. Він був очільником Київського університету культури протягом 30 років – до лютого 2026 року, коли у нього закінчився контракт.

Міністр освіти Оксен Лісовий повідомляв, що ім’я шоумена неодноразово фігурувало у публічних матеріалах щодо звинувачень у харасменті. Крім того, він поєднував керівництво державним університетом і приватним закладом освіти, що є конфліктом інтересів.

Шоумен був народним депутатом IV, VII та VIII скликань. У 2015 році Верховна Рада прийняла зміни до закону про вищу освіту, яким заборонила нардепам, хто голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, призначатися ректорами. Серед них був і Михайло Поплавський. У 2017 році Конституційний суд скасував цю норму.