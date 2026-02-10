Михайло Поплавський фактично очолював заклад 30 років

Міністерство освіти та науки призначило в. о. президента Київського національного університету культури і мистецтві (КНУКіМ) Ігоря Комарніцького. До цього університет 30 років очолював 76-річний Михайло Поплавський. Про це повідомляє «Укрінформ» із посиланням на МОН.

Як зазначили в міністерстві, призначення відбулося у зв’язку із закінченням контракту попереднього ректора університету Михайла Поплавського. Сайт «Главком» оприлюднив наказ МОН, за яким професор кафедри готельно-ресторанної та туристичної справи Ігор Комарніцький виконує обов’язки президента університету з 6 січня 2026 року.

Михайло Поплавський очолював університет його як ректор з 1995 по 2014 роки. За цей час інститут став університетом, а з 2014 року посада очільника закладу іменується як «президент», і цю посаду досі обіймав Михайло Поплавський.

Шоумен був народним депутатом IV, VII та VIII скликань. У 2015 році Верховна Рада прийняла зміни до закону про вищу освіту, яким заборонила нардепам, хто голосував за «диктаторські закони» 16 січня 2014 року, призначатися ректорами. Серед них був і Михайло Поплавський.У 2017 році Конституційний суд скасував цю норму.